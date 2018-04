Model nach Weltreise zu 8 Jahren Haft verurteilt

Sie landete als "Cocaine Babe" in den Schlagzeilen: Die Kanadierin Melina Roberge (24) versuchte im Zuge einer Kreuzfahrt um die Welt Koks im Wert von mehreren Millionen Dollar nach Australien zu schmuggeln – und dokumentierte die "Drogen-Reise" im Netz. Am Mittwoch wurde sie laut einem Bericht der "Washington Post" vor Gericht schuldig gesprochen.

Im Sommer 2016 machten sich die beiden Models Roberge und Isabelle Lagace auf zur Weltreise auf Hoher See. Ihre Instagram-Accounts funktionierten die Kanadierinnen zu einem Reisetagebuch um. Sie posteten zahlreiche Bilder ihres aufregenden Trips mit der MS Sea Princess, die insgesamt 17 Häfen in elf Ländern mit dem Ziel Sydney ansteuerte und in England in See gestochen war.

Die befreundeten Weltenbummlerinnen haben im Zuge ihres Abenteuers den Times Square in New York City unsicher gemacht, sich am Bermuda Beach gesonnt, zahlreiche neue Bekanntschaften gemacht, Partys gefeiert – und sich schlussendlich verhaften lassen.

Erst am Ziel aufgeflogen

Dabei wäre die Drogen-Reise der beiden beinahe sogar gut gegangen. Erst bei ihrer Ankunft in Australien durchsuchten Grenzbeamte das Schiff und entdeckten 35 Kilogramm in der Kabine der beiden Models und weitere 60 Kilogramm Kokain in der Kabine von Andre Tamin (60), den Roberge als ihren "Sugardaddy" bezeichnete.

Roberge wurde am Mittwoch der Prozess gemacht. Sie wurde zu acht Jahren Haftstrafe verurteilt. Im Mai 2021 darf sie erstmals um Bewährung ansuchen. Alle drei wurden angeklagt. Lagace fasste schon im November 2017 siebeneinhalb Jahre Gefängnis, davon vier unbedingt, aus. Tamin soll im Oktober der Prozess gemacht werden.

Accused Canadian drug smugglers show off luxury cruise holiday before arrest in Sydney. https://t.co/RnUoDoFaA8 pic.twitter.com/bqBzUTNwEW — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 31. August 2016

