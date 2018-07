Menschen wollen Wasser aus Sarkophag trinken

Die Aufregung war groß, als der schwarze Sarg in Alexandria gefunden wurde. Es wurde spekuliert, welcher große Herrscher sich wohl im Inneren verbirgt. Am Ende verpuffte die Euphorie in Enttäuschung: Drei Mumien befanden sich im Sarkophag. Dabei soll es sich um einfache Soldaten gehandelt haben.

Was auf den Fotos nach der Öffnung auffiel war aber, dass der Sarg nach der Öffnung mit einer Flüssigkeit gefüllt war. Die Forscher geben an, dass sich der Behälter mit der Zeit durch ein kleines Leck mit Abwasser gefüllt.

Mumien-Fans zeigten sich aber mehr als begeistert. Jedoch nicht aufgrund der Skelette, sondern genau wegen der rot-bräunlichen Flüssigkeit im Sarkophag. Über 16.000 Menschen haben bereits eine Petition unterschrieben: Sie möchten das Wasser trinken.

Unter dem Namen "Lasst die Leute, die rote Flüssigkeit aus dem schwarzen Sarkophag trinken", versammeln sich immer mehr Leute mit dem gleichen Ziel. Sie erhoffen sich, einen Energy-Drink aus dem Abwasser zu gewinnen. Anschließend könnten sie in Frieden sterben.

Wie ernst die Petition gemeint ist, bleibt natürlich fraglich. Klar ist aber, dass immer mehr Menschen unterschreiben. Ob den "Saft" dann auch wirklich jemand trinken würde, wenn es drauf ankommt?

