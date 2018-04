Dreijährige schoss auf schwangere Mutter

Wie ABC7 unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, hat ein erst drei Jahre altes Mädchen seine Mutter (21) angeschossen und schwer verletzt.

Der Vorfall trug sich am Dienstag an einem Parkplatz eines Geschäftes in Merrillville im US-Bundesstaat Indiana zu. Die vierköpfige Familie war gemeinsam zum Einkaufen unterwegs. Der 21-jährige Vater verließ den Wagen, um ins Geschäft zu gehen. Währenddessen blieben die in der sechsten Woche schwangere Frau und die beiden Kinder, die Dreijährige und ihr einjähriger Bruder, im Auto sitzen.

Vater festgenommen

Der Familienvater hatte allerdings eine geladene Handfeuerwaffe auf der Mittelkonsole im Pkw liegen gelassen. Das Mädchen griff zur Pistole und feuerte einen Schuss ab. Die Kugel traf die Mutter von hinten in die Brust. Sie wurde schwer verletzt in ein Spital in Chicago geflogen.

Der Vater wurde indes festgenommen. Joseph Petruch von der Polizei sagte: "Es war ein unglückseliger, fahrlässiger Vorfall, der zu verhindern gewesen wäre und der niemals passieren dürfte."

(red)