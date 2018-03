Messer-Mann sticht in Disco auf 16-Jährige ein

Der Vorfall ereignete sich laut Polizei Samstagnacht in einer Diskothek im deutschen Rosenheim bei Bayern.

Die 16-Jährige hielt sich mit ihren Freundinnen gerade auf der Tanzfläche auf, als sich ihr ein Mann aus Eritrea näherte. Plötzlich zückte der 22-Jährige ein Messer und stach damit auf die Jugendliche ein.

Das Messer traf das junge Mädchen am Oberkörper und fügte ihr mehrere Schnittverletzungen zu. Die 16-Jährige wurde noch an Ort und Stelle erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnte das Spital mittlerweile wieder verlassen.

Der mutmaßliche Täter wurde noch in der Disco von Security-Mitarbeiterin festgehalten und anschließend der Polizei übergeben.

Motiv unbekannt

Die Polizei hat die Untersuchungen bereits aufgenommen und ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Das Motiv des Täters und der genaue Ablauf sind Gegenstand der Ermittlungen.

(wil)