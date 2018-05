Messerstecherei in Paris - Polizei erschießt Täter

In der Nähe der Pariser Oper hat ein Mann am Samstagabend mehrere Personen mit einem Messer angegriffen.

Dabei wurde laut der Polizei mindestens vier Personen schwer verletzt. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Ermittlungskreisen erfuhr, sind beim Angriff zwei Menschen, darunter der Angreifer, ums Leben gekommen. Der Angreifer sei von der Polizei erschossen worden.

Zu den Motiven des Mannes ist zunächst noch nichts bekannt.

DERNIÈRE MINUTE : Attaque au couteau dans le 2ème arrondissement de Paris (secteur proche métro Quatre Septembre).



Plusieurs victimes. pic.twitter.com/Di3NoGkual — Remy Buisine (@RemyBuisine) 12. Mai 2018

In Paris hatte es in den vergangenen Jahren wiederholt tödliche islamistische Angriffe gegeben. Die französischen Sicherheitskräfte befinden sich daher in erhöhter Alarmbereitschaft.

(fur)