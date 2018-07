Mexiko: Bürgermeister heiratet Krokodil

Victor Aguilar Ricardez ist seit kurzem ein verheirateter Mann. So weit, so gewöhnlich. Aber der Bürgermeister des mexikanischen Fischerdorfes San Pedro Huamelula kann sich so sicher sein, wie kaum einer: Seine Braut ist einzigartig.

Warum?

Ganz so wie man es gewohnt ist, war die Braut an ihrem großen Tag mit Blumen und eine weißen Hochzeitskleid geschmückt. Die Dorfbewohner freuten sich sehr und trugen anlässlich der Feierlichkeiten ihre spezielle Tracht. Während der Hochzeitszeremonie wurde die Zukünftige die ganze Zeit auf Händen getragen.

Was ist also so ungewöhnlich daran?

Nun ja, die Braut ist keine Frau, sondern ein Krokodil.

Was hat es damit auf sich?

Das kleine Tier wird wohl darüber hinwegsehen müssen, dass die Heirat nicht aus Liebe erfolgt ist. Vielmehr handelt es sich um eine Tradition, die jedes Jahr zu Ehren des Heiligen San Pedro veranstaltet wird.

Die Trauung soll den Fischern im Dorf, das im südlichen Bundesstaat Oaxaca liegt, einen reichen Fang bescheren.

Sicherheitsvorkehrungen

Den Bund der Ehe ging der Bürgermeister keinesfalls leichtfertig ein. Wie es sich gehört, war er für alle Eventualitäten gerüstet: Damit die Braut etwa den ersten Kuss nicht mit der Eröffnung des Buffet verwechselt, wurde ihr zumindest zeitweise das Maul mit einer Schnur zusammengebunden.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)