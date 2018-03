Frau am Gehsteig von Ziegel-Palette getroffen

Nach einer furchtbaren Tragödie im Londoner Stadtteil Mile End kämpft eine junge Britin im Krankenhaus um ihr Leben. Eine Palette voller Ziegeln hatte sich vom Kran einer Baustelle gelöst und war fünf Stockwerke in die Tiefe gedonnert – die Passantin wurde von dem Baumaterial getroffen und schwerst verletzt.

Videoaufnahmen auf Twitter (siehe oben) zeigen das Opfer inmitten eines rötlichen Trümmerhaufens auf dem Gehsteig unterhalb einer Baustelle für Luxusappartements. "Mehrere Menschen haben versucht, der Lady zu Hilfe zu kommen, wie auch mehrere Bauarbeiter. Es war ziemlich hektisch", schildert Augenzeuge Aladdin Rahman. Einer seiner Freunde habe sogar noch gesehen, wie die Ziegel-Lieferung abstürzte.

One eye witness says he called for an ambulance after hearing a loud bang. One woman was covered in rubble. Another woman - also injured - was screaming pointing up to the crane. #MileEnd #Burdettroad #London @BBCLondonNews pic.twitter.com/iv41OpHYii