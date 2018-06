FBI-Agent schießt nach Salto auf Disco-Gast

Der Vorfall trug sich in den frühen Morgenstunden am Samstag in in einem Nachtclub in Denver im US-Bundesstaat Colorado zu. Der FBI-Agent feierte kurz vor 1 Uhr auf der Tanzfläche unabsichtlich seine Waffe ab. Die Kugel traf einen Mann im Bein.

Eine Frau namens Julie nahm den unglücklichen Vorfall auf. Im Video ist zu sehen, wie der FBI-Angestellte tanzt und einen Rückwärtssalto macht. Um ihn herum haben sich zahlreiche Zuseher versammelt. Während seines Sprungs rutschte ihm die Waffe aus der Hose und knallte auf den Boden. Als er sie wieder aufhebt, löste sich ein Schuss. "Als der Agent seine Pistole aufhob, kam es zur unbeabsichtigten Entladung. Ein anderer Disco-Besucher wurde von der Kugel im Unterschenkel getroffen", zitiert KDVR einen Polizisten.

Als wäre nichts passiert

Der FBI-Agent soll seine Waffe sofort zurück in den Holster gesteckt und von der Tanzfläche verschwunden sein, als wäre nichts geschehen, während die anderen Lokalgäste der Mile High Spirits Distillery and Tasting Bar verängstigt stehen blieben und schauten, ob es Verletzte gibt. "Alle waren geschockt (...) Keiner wusste so recht, was passiert war", sagt Julie, die das Video aufgenommen hatte.

Laut einem Bericht von Fox News wurde der verletzte Mann ins Spital eingeliefert. Der FBI-Agent wurde von Polizeibeamten vernommen. Die Ermittlungen laufen noch. Die Bezirksstaatsanwaltschaft wird Anklage erheben.

