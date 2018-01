Millionen-Raub im Luxushotel Ritz in Paris

Wie u.a. "Le Figaro" berichtet, wurde das renommierte Ritz Carlton Hotel in Paris Opfer eines brutalen Raubüberfalls. Fünf schwer bewaffnete Einbrecher sollen das Luxusressort am Mittwochabend gestürmt und ausgeraubt haben.

Zwei der fünfköpfigen Gangster-Bande waren Medienberichten zufolge mit Handfeuerwaffen, die anderen drei mit Äxten bewaffnet. Ersten Berichten zufolge haben die Banditen Schmuck im Wert von rund vier Millionen Euro aus den Vitrinen, die sie zuvor zerschlagen haben, erbeutet.

Drei der Täter konnte die Polizei bereits fassen, die anderen beiden sind laut Innenminister Gerard Collomb noch auf der Flucht.

Das Ritz am Vendôme-Platz ist eines der bekanntesten Luxushotels der französischen Hauptstadt. In der Nachbarschaft befinden sich zahlreiche weitere renommierte Juweliere. In der Gegend kam es in der Vergangenheit schon mehrmals zu spektakulären Raubüberfällen. Nur einige hundert Meter entfernt befindet sich etwa auch das "L’hôtel de Pourtalès", in dem im Oktober 2016 Reality-TV-Sternchen Kim Kardashian brutal überfallen wurde.

