Millionen Uiguren in China interniert

Das UNO-Komitee für die Beseitigung der Rassendiskriminierung teilte am Freitag in Genf mit, dass es zahlreiche vertrauenswürdige Berichte darüber gebe, dass mehr als eine Million Uiguren in Einrichtungen, die geheimen Internierungslagern ähneln, gesperrt wurden.

Uiguren bilden die größte turksprachige Ethnie im chinesischen Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang.

Weitere zwei Millionen der Uiguren sowie Angehörige anderer muslimischer Minderheiten in China sollen sich zudem in sogenannten "politischen Umerziehungslagern" befinden.

UNO-Ausschussmitglied Gay McDougall gab die schockierenden Erkenntnisse auf dem turnusmäßigen Treffen zur Überprüfung der Lage von Minderheiten bekannt.

(red)