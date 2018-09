Mindestens 46 Flüchtlinge vor Jemen ertrunken

37 Männer und sechs Frauen sollen am Mittwochmorgen im Golf von Aden ertrunken sein. 16 Menschen werden noch vermisst, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) am Mittwoch in Genf mit.

Bei den Opfern soll es sich um Flüchtlinge aus Äthiopien handeln. Mitarbeiter der UN-Organisation haben die Überlebenden versorgt.

Immer wieder tragen sich solche Katastrophen zu. Boote mit Flüchtlingen kentern im Meer, dutzende Menschen ertrinken. Oft sind die Boote überladen oder schlichtweg zu alt. Erst am Sonntag trug sich ein ähnlich tragischer Vorfall zu.



