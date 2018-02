Mit Anleitung: Schwestern springen in den Tod

Starben die Geschwister, weil sie an einem bizarren Todeswettbewerb aus dem Internet teilnahmen? Fix ist: Maria V.

(12) und ihre Halbschwester Anastasia S. (15) stiegen jetzt in Ischewsk (Russland) auf ein zehnstöckiges Hochhaus und sprangen in den Tod. Jetzt ermittelt die Polizei, ob ihre Tat mit der mysteriösen "Blue Whale Challenge" zu tun hat.



Im Netz und im TV wird über die bizarre "Blue Whale Challenge" diskutiert und eindringlich davor gewarnt (Quelle: YouTube).

Laut Freunden der Opfer galten die Mädchen als depressiv, zudem hatte Maria Ärger mit ihrer Mutter gehabt, weil diese Vorbehalte gegen ihren neuen Freund hatte. Die russische Polizei gab an, dass in den letzten Jahren 130 Kinder und Jugendliche der "Blue Whale Challenge" und ähnlichen "Todesspielen" zum Opfer gefallen sein könnten, in mindestens drei Fällen kam es zu Todesfällen. Im Netz werden vor allem depressive Jugendliche in 50 Schritten dazu angeleitet, Selbstmord zu verüben – Behörden und Medien warnen schon lange davor.

Die russische Polizei ermittelt gegen 230 "Selbstmordgruppen" im Netz

Das Internetphänomen wurde Ende 2016 bekannt: Bei der bizarren Challenge wird dem Teilnehmer 50 Tage lang eine Aufgabe gestellt, am Ende soll der Suizid des Teilnehmers stehen. Die Aufgaben fangen harmlos an ("Sieh dir einen Horrorfilm an!") und steigern sich bis zu selbstverletzenden Handlungen. Um dem Teilnehmer am Ausstieg zu hindern, wird ihm oder seiner Familie gedroht. Die russische Polizei will allein 2017 insgesamt 1.339 soziale Gruppen im Netz ausgeforscht haben, die sich mit Selbstmord beschäftigen, bei denen zum Teil bis zu 12.000 User beteiligt sind – gegen 230 wird ermittelt.

Traurig: Vor ihren Freitod posierten Maria und Anastasia noch für Selfies und Videos auf dem Dach des Hauses. "Vergib mir, ich liebe dich. Du wirst eine bessere finden!", sagte Maria, an ihren Freund Dimitri gerichtet.

