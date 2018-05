Mit Polizist verwechselt: Angestellter tötet Nachbar

Es sind Aufnahmen wie aus einem Ego-Shooter-Spiel: Ein bewaffneter Mann läuft um sein Haus und versucht immer wieder, ankommende Polizisten zu treffen. Kleiner Unterschied: Die Schießerei in Evansville (Indiana) war kein Game, sondern blutiger Ernst. Am Ende gab es zwei tote Menschen zu beklagen. Bilder von Überwachungskameras zeigen das ganze Drama.



Die Schießerei mit tödlichem Ende (Quelle: YouTube).

Die Polizei in Evansville wurde zum Anwesen von Barry F. (54) gerufen – Nachbarn hatten den Angestellten mit einer Waffe patrouillieren sehen, zudem hatte er Nachbarn bedroht. Als die Beamten eintreffen, schießt der offensichtlich verwirrte Mann sofort auf sie! Sie gehen in Deckung und fordern Verstärkung an.

Nach einer Stunde wird der Täter von der Polizei tödlich verletzt

Folge: Über eine Stunde (!) lang liefern sich US-Cops und Waffennarr Barry F. ein Katz- und Maus-Spiel – mit tragischem Ausgang. Zuerst erschießt F. den unbeteiligten Nachbarn Jeffrey K. (56) – er hatte ihn mit einem Beamten verwechselt. Dann wird der Täter selbst von Polizei-Kugeln erwischt – er stirbt wenig später im Spital.

Die Bilder des Tages

(tas)