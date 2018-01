Dieses Phantombild zeigt den Täter nur von hinten

"Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen?" fragt die Polizei Lüneburg und wendet sich mit einem Phantombild an die Öffentlichkeit. Der Haken: die Abbildung zeigt den Verdächtigen nur undeutlich von hinten. Er wird wegen eines Überfalls gesucht.

In die Flucht geschlagen

Am Mittwoch, den 13. Dezember 2017, gegen 9.45 Uhr, wurde eine eine 56-jährige Lüneburgerin von einem Unbekannten in ihrer Wohnung überfallen und verletzt. Der Verdächtige, der einen großen, blau-weißen Karton bei sich trug, hatte an der Tür des Mehrfamilienhauses geklingelt und die 56-Jährige sofort in ihre Wohnung gedrängt.

Diese wehrte sich energisch und konnte den Verdächtigen in die Flucht schlagen. Mit dem zusammengefalteten Karton verließ dieser die Wohnung und ging zu Fuß zu dem Altpapiercontainer, wo er den Karton entsorgte. Die 56-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt

Täterbeschreibung

Immerhin veröffentlichte die Polizei neben dem kuriosen Phantombild auch eine Personenbeschreibung des Verdächtigen, die hoffentlich hilfreicher ist.

Der Gesuchte ist ca. 180 cm groß, kräftig, hat dunkle kurze Haare, ist deutschsprachig und trug eine dunkle Strickmütze mit blauem Rand, eine schwarze Hose und eine ebenfalls schwarze Jacke.

