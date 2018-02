Model nach einem Sit-Up plötzlich gelähmt

Es hätte ein Tag wie jeder andere sein sollen: Marcelle Mancuso (23) war im Fitness-Center und wollte einfache Sit-Ups machen. Dabei griff sie auf ein Gerät zurück. Genauer gesagt eine Bank, bei der sie schräg nach unten liegt.

Aus irgendeinem Grund konnte die Halterung nicht mehr standhalten, weshalb das Model mit dem Kopf mit voller Wucht gegen den Boden knallte. Augenblicklich konnte sich die schöne Blondine nicht mehr bewegen.

Eltern verloren Glauben



Die anschließende Schock-Diagnose: Tetraplegie - eine Form der Querschnittslähmung. "Die Ärzte wussten nicht, ob ich je wieder laufen könne oder für immer ans Bett gefesselt bin", so das Model gegenüber "Mirror". Der Grund: Mehrere Wirbel wurden gebrochen, manche teilweise verschoben und zerquetscht. Sie musste operiert werden, die Ärzte setzten ihr eine Metallplatte ein.

Dieser Unfall ist nun bereits zwei Jahre her. Viele hatten keine Hoffnung. Sogar ihre Eltern glaubten nicht mehr daran, dass ihre Tochter je wieder laufen können würde.

Marcelle kämpfte aber weiter. Und siehe da: Der Wille machte sich bezahlt. Nach ungefähr einem halben Jahr stand die Brasilianerin wieder auf eigenen Beinen. Nun postete sie auf Instagram ein Foto von sich beim Sport.

"Es fühlt sich an, als wäre ich auch einem Albtraum aufgewacht. Ich habe ein normales Leben und danke Gott die ganze Zeit dafür", so die 23-Jährige. Mit ihrer Geschichte will sie nun anderen Menschen Mut machen. "Wenn du lebst, hast du eine Chance."

