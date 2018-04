Zu schnell Häufchen gemacht? Hund geblitzt

In Moers verrichtete ein Hund sein Geschäft genau in dem Augenblick, als ein Fahrzeug in eine Radarfalle tappte.

Der Lenker war in einer 30er-Zone mit Tempo 42 unterwegs und wurde geblitzt. Die Polizei kommentierte das Foto (englisch nicht ganz korrekt) mit den Worten "Storys of our Life: Das wahre Leben."

Ärgerlich für den Temposünder: Wäre der Hund zwei Schritte weiter rechts gestanden, hätte er wohl das Kennzeichen des Autos verdeckt...

(red)