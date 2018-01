Mondwissen 30. Januar 2018 17:47; Akt: 30.01.2018 20:46 Print

Sind Sie auf den blauen Supermond vorbereitet?

Am Mittwoch ist der Mond zum zweiten Mal in diesem Monat voll. Gleichzeitig steht er der Erde besonders nahe. Höchste Zeit also für ein spannendes Mondquiz!