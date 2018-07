Hitzewelle: Mitarbeiter schläft im Kühlschrank

Die Hitzewelle hat Österreich fest im Griff, die Temperaturen steigen stündlich - alle wichtigen Infos finden Sie in unserem Live-Ticker >>>

Umfrage Mögen Sie die Hitze? Ja, ich liebe sie.

Nein, ich finde sie furchtbar.

Mir ist es egal.

Doch nicht nur die Alpenrepublik leidet unter der enormen Hitze, auch in anderen Ländern kommt die Bevölkerung mächtig ins Schwitzen.

So auch in Mexiko, wo es aktuell um die 30 Grad hat. Und in der Stadt Monterrey werden die Bewohner richtig kreativ. Denn aufgrund der Hitze haben viele Menschen mit Schlafproblemen zu kämpfen.

Kunde findet Mitarbeiter in Kühlschrank

Anwohner, die keine Klimaanlage oder einen Ventilator haben, leiden besonders unter den heißen Temperaturen. Sie können sich nur einen kühlen Ort zum Übernachten suchen, um die Hitze in der Nacht überstehen zu können.

Der Mitarbeiter eines Geschäfts wurde nun dabei erwischt, wie er ein kleines Nickerchen in einem Kühlschrank machte. Ein Kunde wurde auf den Mann aufmerksam und filmte die Szene.

Offenbar hatte der Mitarbeiter zu Hause keinen Schlaf in der Nacht gefunden und war völlig übermüdet in die Arbeit gekommen. Ob sein Chef eine Freude bei dieser Aktion hatte, ist übrigens nicht bekannt. Bei dieser Hitze dürfte er aber schon ein Auge zudrücken.

