Morchid kämpft um konvertierte Juliane (16)

Nachdem die Schülerin zum Islam konvertierte und ihrem abgeschobenen Freund nach Algerien nachreiste, landete sie am Montag wieder in Deutschland. Die algerischen Behörden konnten sie nahe der Hauptstadt Algier ausfindig machen.

Während sich die Hamburgerin in der Obhut des Jugendamtes befindet, trauert ihr Freund Morchid ihr auf Facebook nach. "Allah ist groß" schreibt er unter einem gemeinsamen Foto.



Von seinen Freunden erhält er motivierende Worte: "Liebe ist stärker als Entfernung", schrieb eine Userin. Ein weiterer Nutzer schreibt: "Lasst Euch NICHT von Dummköpfen & neugierigen Gaffern ärgern"

Die Chancen, dass sich die zwei in nächster Zeit wieder sehen werden, sind sehr gering. Auch ist unklar, ob Juliane am Ende tatsächlich noch an der Beziehung zu Morchid festhalten wollte. Eine Freundin erklärte, dass die 16-Jährige öffentlich geschlagen worden sein soll.

(slo)