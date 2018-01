Morchid plant Rückkehr zu konvertierter Juliane (16)

Es scheint kein Ende zu nehmen: Nachdem die Schülerin von der algerischen Polizei nahe Algier aufgegriffen und wieder nach Deutschland zu ihrem verzweifelten Vater geschickt wurde, schien es mit der Liebelei vorbei zu sein. Doch sowohl Juliane als auch neuerdings Morchid bestätigten auf Facebook: Die zwei wird niemand trennen.

2017 abgeschoben

Die 16-Jährige erklärte zunächst, dass sie nicht in Deutschland bleiben möchte. Doch nun meldet sich der Algerier mit den Worten "Ich bin wieder da" auf Facebook. "Wieder da" ist er jedoch nicht - Morchid befindet sich noch immer in Algerien. Jedoch meint er in einem Kommentar, dass er bald wieder in Deutschland sein wird.

Inwiefern das funktionieren soll ist jedoch nicht klar. Der junge Algerier hatte nämlich immer wieder mit dem Gesetz zu kämpfen. Nicht nur, dass er sich in kriminellen Kreisen bewegte, sein Antrag auf Asyl wurde im Mai 2015 abgelehnt. Morchid klagte, allerdings vergeblich. Im Oktober 2017 wurde der Algerier abgeschoben.

"Heute" berichtete ausführlich über den Fall:

