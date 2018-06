Susannas Killer ist zurück in Deutschland

Der Tatverdächtige im Mordfall der 14-jährigen Susanna F. ist am Samstag um 19.35 am Frankfurter Flughafen gelandet. Ali B. (20) wurde in Gewahrsam der Bundespolizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht.

Umfrage Wird die Welt immer brutaler? Ja.

Ich weiß nicht.

Nein.

Wie "Bild" berichtet, wurde der Verdächtige im Iral in einem schwarzen SUV mit Security-Aufschrift direkt an die Gangway zum Lufthansa-Flieger gebracht.

Lesen Sie außerdem: Susannas Killer passierte österreichischen Luftraum >>>

Der 20-jährige Verdächtige war in der Nacht auf Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden. Ali B. hat gestanden, Susanna getötet zu haben, wie der örtliche Polizeichef Tarek Ahmed in einem Interview sagte. Offenbar war ein Streit zwischen B. und der 14-Jährigen vorausgegangen.

Mord sei Auftrag, Integration ernst zu nehmen

Am Samstag äußerte sich erstmals auch die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Mord am 14-jährigen Mädchen: "Dieser abscheuliche Mord hat ganz Deutschland und auch mich berührt", sagte sie am Rande des G7-Treffens.

Es sei gut, dass der mutmaßliche Täter gefasst worden sei und wahrscheinlich nach Deutschland zurückkehre. Das abscheuliche Verbrechen sei ein Auftrag, Integration sehr ernst zu nehmen, Werte klar zu machen und sich gemeinsam an Gesetze zu halten.

Tipp für Verhaftung kam von Familie

Der 20-Jährige wurde von seiner Familie verraten. Laut dem Polizeichef vom irakischen Dohuk sei der entscheidende Tipp von ihnen gekommen.

Das Mädchen war am Mittwoch in Wiesbaden tot aufgefunden worden. B. war Anfang Juni mit seiner Familie von Düsseldorf aus über die Türkei in den Nordirak geflohen.

Mehr zum Thema

Susannas Killer passierte österreichischen Luftraum

Eigene Familie verriet Susannas Killer Ali B.

Ali B. hat Mord an Susanna (14) gestanden

AfD-Schweigeminute für Susanna: Empörung!

Mordfall Susanna: Ali B. im Irak festgenommen

Mordfall Susanna (14) - Verdächtiger freigelassen

Ali B. soll Susanna (14) getötet haben

Susanna (14) wurde vergewaltigt, erdrosselt

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(lu/woz/sil/sda/afp)