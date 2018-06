Eigene Familie verriet Susannas Killer Ali B.

Der Verdächtige im Mordfall Susanna F. (14) soll noch am Samstagabend auf dem Frankfurter Flughafen landen. Der 20-jährige Ali B. wird in Gewahrsam der Bundespolizei aus dem Irak nach Frankfurt gebracht.

Der 20-jährige Verdächtige war in der Nacht auf Freitag im Nordirak von kurdischen Sicherheitsbehörden festgenommen worden. Ali B. hat gestanden, Susanna getötet zu haben, wie der örtliche Polizeichef Tarek Ahmed in einem Interview sagte.

Ahmed bestätigte gegenüber der deutschen "Bild", dass der entscheidende Tipp für die schnelle Festnahme aus der Familie des Verdächtigen stammte.

Der schnelle Fahndungserfolg

Der Polizeichef habe vom kurdischen Innenministerium ein Foto des Killers erhalten und eine Anti-Terror-Einheit versammelt. Vier Offiziere, vier Polizisten sowie der interne Geheimdienst begaben sich nach Zakho, dem Heimatort des Verdächtigen.

Ein Verwandter ging in eine Polizeistelle. "Nachdem wir dieser Person gesagt hatten, dass Ali Bashar im Verdacht steht, ein junges Mädchen in Deutschland umgebracht zu haben, entschlossen sich die Verwandten zu kooperieren", so Polizeichef Tarek Ahmed zu "Bild".

Der Zugriff um 5.30 Uhr am Freitag verlief koordiniert, Ali B. wurde im Schlaf überrascht und ließ sich ohne Gegenwehr festnehmen.

Der Tathergang

Offenbar war ein Streit zwischen B. und der 14-Jährigen vorausgegangen. Das gab der mutmaßliche Mörder bei der Haftvorführung im Irak an. Sie hätten Alkohol getrunken, dann gestritten. Er habe die Kontrolle verloren und das Mädchen vergewaltigt, sagte Ali B. Als Susanna mit der Polizei drohte, habe er sie getötet.

Das Mädchen war am Mittwoch in Wiesbaden nach zweiwöchiger Suche tot aufgefunden worden. B. war Anfang Juni mit seiner Familie von Düsseldorf aus über die Türkei in den Nordirak geflohen.

