Motorradlenkerin (16) stürzt und wird überfahren

Bei einem schrecklichen Unfall auf der A66 in Steinau an der Straße ist am Mittwochabend eine 16-jährige Motorradfahrerin tödlich verunglückt.