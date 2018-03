Motorschaden in Ivanka Trumps Hubschrauber

Mitten im Flug setzte ein der Motoren aus – der Horrortrip endete für Donald Trumps Tochter aber zum Glück gimpflich. Der Hubschrauber mit Tochter und Schwiegersohn Jared Kushner konnte nach bangen Minuten ohne Zwischenfälle zum Flughafen Ronald Reagan National in Washington zurückkehren. Ausser Ivanka Trump und Jared Kushner soll nur der Pilot an Bord gewesen sein.

A helicopter carrying Ivanka Trump and Jared Kushner had to return to an airport in Washington on Thursday after one of its engines failed, two law enforcement sources told CNN https://t.co/uDmVq1CzTX pic.twitter.com/XSXE2WoO1D