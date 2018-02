11-Jährige gebiert Baby, Kindsvater ist Bruder (14)

In Spanien hat ein 11 Jahre altes Mädchen am vergangenen Freitag ein Kind zur Welt gebracht. Die 11-Jährige mit bolivianischen Wurzeln wurde mit starken Unterleibsschmerzen ins Spital "Virgen de la Arrixaca" der südspanischen Stadt Murcia eingeliefert, nur kurz später gebar sie ein Baby. Die minderjährige Mutter wie auch das Neugeborene sind wohlauf, wie das Krankenhaus mitteilte.

Erste Ermittlungen der Polizei haben nun ergeben, dass der Vater des Kindes der inzwischen 14-jährige Bruder der 11-Jährigen ist. Ärzte im Spital hatten die Behörden informiert, als das Mädchen aufgenommen wurde.

Laut der Polizei war die Beziehung zwischen den beiden freiwillig, die sexuellen Handlungen geschahen einvernehmlich, als der Bursche 13 war: Nach spanischem Recht ist der Fall somit wegen des Alters - beide sind minderjährig - nicht strafbar. Die Familie hatte von der Schwangerschaft nichts mitbekommen.

Es ist bereits der zweite Fall einer Schwangerschaft eines jungen Mädchens: Eine 16-Jährige brachte am Wochenende in Torre Pacheco (ebenfalls in der autonomen Region Murcia) ein Kind zur Welt.

Laut einem Bericht der spanischen Zeitung El Pais hat die Guardia Civil (Anm.: die nationale spanische Polizei) kein Vergehen angezeigt, da es sich in beiden Fällen offenbar um einvernehmlichen Sex gehandelt hat - der Kindsvater im zweiten Fall ist 16 Jahre alt.



