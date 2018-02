Mutmaßlicher Paris-Attentäter vor Gericht

In Brüssel hat am Montagmorgen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen der Prozess gegen den mutmaßlichen Paris-Attentäter Salah Abdeslam begonnen. Er soll Mitglied jener Terrorzelle sein, die für die Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verantwortlich war.

Die Verhandlung ist auf eine Woche angesetzt. Anfangs geht es um einen Schusswechsel zwischen belgischen Beamten und Abdeslam kurz vor dessen Festnahme. "Es geht um Mordversuch mit Terror-Hintergrund, das bedeutet bis zu 40 Jahre Haft", erklärt Gerichtspräsident Luc Hennart. Der eigentliche Terrorprozess findet später in Paris statt.

Nach den blutigen Anschlägen am 13. November 2015 in Paris mit 130 Toten war Salah Abdeslam vier Monate lang der meistgesuchte Mann Europas. Gefasst wurde er schließlich bei einer Razzia im Brüsseler Viertel Forest am 15. März 2016. Der Prozess in Brüssel ist der erste öffentliche Auftritt des mutmaßlichen Attentäters.

