Mutter entdeckt Sohn (22) leblos auf Sofa liegend

Drama in Südtirol: Michael H. wurde am Samstag von seiner Mutter bewusstlos in der Wohnung gefunden. Der 22-Jährige verstarb wenig später im Krankenhaus.