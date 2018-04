Mutter erschießt Kleinkind (2) in Hotelzimmer

Schock am späten Freitagabend in einem Hotel in Wickliffe im US-Bundesstaat Ohio. Polizei und Rettung waren alarmiert worden nachdem Gäste einen Schuss gehört hatten. Den Einsatzkräften bot sich verstörender Anblick: Ein zwei Jahre altes Mädchen lag blutüberströmt auf einem Bett, in der Brust klaffte eine Schusswunde.

Die Retter konnten bei ihrem Eintreffen nichts mehr tun, sie versuchten zwar die kleine Laila zu reanimieren, doch im Spital angekommen konnten die Ärzte sie nur noch für tot erklären. Ihre drei Geschwister (16, 5 und 2 Jahre alt), die sich ebenfalls in dem Hotelzimmer befanden, blieben unverletzt.

Lailas Mutter, die einen gültigen Waffenschein besitzt, hatte gegen 23 Uhr ihre Pistole für die Nacht sicher versperren wollen, als ihr diese beim Umlegen der Sicherung plötzlich aus der Hand rutschte. Beim Aufprall auf den Boden löste sich ein Schuss, der eine Matratze durchschlug und die Zweijährige mitten in die Brust traf. "Sie ist tot. Mein Baby ist tot. Sie atmet nicht mehr. Sie ist tot", ist die Stimme der verzweifelten Mutter in den Aufzeichnungen des Notruftelefons zu hören.

Die Ermittler untersuchten Dienstagnacht (Ortszeit) immer noch den Tatort, gehen aber mittlerweile von einem Unfall aus: "Diese Person ist kein Verbrecher, das ist eine Person der durch ein Missgeschick Schlimmes widerfahren ist", erklärte Leutnant Pat Hengst von der Polizei Wickliffe. Ob ein Verfahren eröffnet wird, liegt jetzt gänzlich im Ermessen der Staatsanwaltschaft. "Aber lasst uns hier realistisch sein", fügte Hengst hinzu: "Diese Mutter muss mit der Tatsache leben, dass sie durch einen Moment der Unachtsamkeit das Leben eines Kindes ausgelöscht hat."

(red)