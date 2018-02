Teenager vergewaltigt Mutter mit Wagenheber

Es ist eine Tat, die absolut fassungslos macht, die dem 19-jährigen Danil Ch. angelastet wird. Er soll die Mutter zweier Kinder auf grausamste Weise sexuell missbraucht und dadurch getötet haben.

Svetlana S. (41) habe sich auf dem Heimweg nach dem Begräbnis eines gemeinsamen Freundes in der südrussischen Stadt Saratow befunden, als ihr der junge Mann eine Mitfahrgelegenheit angeboten habe – das geht aus einem Bericht der "Daily Mail" hervor.

Im Auto soll der Russe schließlich über sein Opfer hergefallen sein und sie verprügelt haben. Dann vergewaltigte er die 41-Jährige mit einem Holzstock. In Folge soll er auch einen Wagenheber verwendet und der Frau lebensbedrohliche Verletzungen an ihrer Gebärmutter zugefügt haben.

Danach flüchtete er und ließ sein sterbendes Opfer in dem Wagen zurück. Passanten bemerkten die stark blutende Frau jedoch und alarmierten die Rettungskräfte. Sie wurde umgehend in ein nahes Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte stundenlang um ihr Leben kämpften. Zwei Mal musste die 41-Jährige während der Behandlung reanimiert werden, doch vergebens. Sie verstarb an ihren schweren Verletzungen – sie hinterlässt zwei Kinder im Alter von elf und 13 Jahren.

19-Jähriger festgenommen

"Svetlana hat drei Liter Blut verloren", wird ein Freund der Frau in dem Bericht zitiert. "Der Wagenheber wurde auf dem Rücksitz direkt neben ihr gefunden. Er war völlig blutverschmiert und wird jetzt von der Polizei untersucht."

Der mutmaßliche Peiniger konnte demnach schnell ausgeforscht und festgenommen werden. Bei einer ersten Einvernahme soll er gestanden haben, der Frau die Kleider vom Leib gerissen zu haben. Gegen Danil Ch. wird jetzt wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge und Vergewaltigung ermittelt.

(red)