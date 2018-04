Mutter tasert Sohn, weil er nicht aufstehen wollte

Gemeinsam mit ihrem Sohn (17) wollte Sharron Dobbins (40) am Ostersonntag in den Gottesdienst in Arizona (USA), doch der Bursche rührte im Bett kein Ohrwaschel, schlief trotz Bitten der Mutter weiter.

"Habe nur Lärm mit demElektroschocker gemacht"

Daraufhin soll Sharron einen Taser geholt und den Burschen am Bein getasert und verletzt haben. Ein anwesender Neffe und Sharrons anderer Sohn bezeugen das. Die Kinder riefen die Polizei, die Mutter wurde festgenommen. Bei ihrer Verhaftung gab die Frau an, sie habe mit dem Taser lediglich Lärm gemacht, um die Burschen aus dem Bett zu bekommen. "Ich wollte, dass sie für Jesus aufstehen", so Dobbins.

Mutter darf keinen Kontakt zu ihren Söhnen haben

Erst vor Gericht gab Sharron Dobbins zu, den Burschen mit dem Schockgerät verletzt zu haben. Als Grund gab die Frau an, ihr Sohn sei auf Bewährung. "Er hat eine Fußfessel, ist in meiner Obsorge".

Inzwischen ist die Frau wieder auf freiem Fuß, zu ihren Kindern darf sie keinen Kontakt haben. Die Jugendlichen fanden bei Verwandten Unterschlupf.

(isa)