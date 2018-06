Mysteriöse Erkrankung: USA fliegt Diplomaten aus

Es wird immer rätselhafter! Schon wieder sind US-Diplomaten im Ausland an einem geheimnisvollen Gehör-Leiden erkrankt. Nach Kuba wurden jetzt zwei Fälle in der südchinesischen Metropole Guangzhou bekannt. Folge: Die Botschafter wurden ausgeflogen, eine Sondereinheit soll nun klären, ob die Diplomaten mit Schallwaffen (!) attackiert worden sind ...



Auch das Netz berichtet über die Vorfälle (Quelle: YouTube).

Laut "New York Times" hatten die beiden Diplomaten "ungewöhnliche Geräusche" gehört und waren dann erkrankt.

Ein US-Ärzteteam war dann in das Konsulat gereist, um diplomatische Mitarbeiter und ihre Familien zu untersuchen – ohne Ergebnis. Jetzt sollen die Opfer in der Heimat weiter behandelt werden. Aber auch für die verbliebenen Botschaftsmitarbeiter stehen nun Mediziner rund um die Uhr bereit.

"Einige Diplomaten wurden sogar taub"

Es ist nicht der erste Fall, im Gegenteil: Laut US-Behörden sollen die mysteriösen Symptome bereits bei 24 US-Regierungsmitarbeitern und Familienmitgliedern in Kuba sowie bei einem Diplomaten in China aufgetreten sein. Rätselhaft: Einige der Betroffenen hatten ihr Gehör verloren, andere Symptome seien Tinnitus, Kopfschmerzen, Schwindel und Schlafstörungen gewesen.

Auch beauftragte Wissenschafter der Uni Pennsylvania kamen zu keinem Ergebnis. Fix ist nur, dass die Opfer nicht simulierten. 12 Betroffene hatten Druck oder Vibrationen verspürt, die nachließen, wenn sie den Ort wechselten. Deshalb glauben US-Experten, dass die Diplomaten eventuell mit Schallwaffen akustisch attackiert wurden. US-Außenminister Mike Pompeo setzte jetzt jedenfalls eine Sondereinheit zur Untersuchung der unerklärten gesundheitlichen Probleme ein.



