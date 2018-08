Mysteriöse Todesfälle – Gäste aus Hotel evakuiert

Es sollte die "Reise ihres Lebens" werden. Doch die Ferien im Steigenberger Aqua Magic Hotel in Hurghada, Ägypten, wurde zum Albtraum. Die beiden Briten John (69) und Susan (63) Cooper starben am Donnerstag – praktisch zeitgleich.

"Der Ehemann wurde krank ins Krankenhaus gebracht, wo er starb. Rund drei Stunden später hatte seine Frau einen Schock und starb ebenfalls", sagt Ahmed Abdullah, der Gouverneur der Provinz, zum "Telegraph". Er geht davon aus, dass die beiden eines natürlichen Todes gestorben sind.

Starben sie an einer Vergiftung?

Anderer Meinung ist Tochter Kelly Ormerod (40). Sie glaubt, dass ihre Eltern an einer Kohlenmonoxidvergiftung aufgrund eines Defekts in der Klimaanlage gestorben sind. Laut Reiseveranstalter Thomas Cook gibt es dafür aber keine Hinweise. Freunde des Paares vermuten eine Lebensmittelvergiftung als Todesursache.

Laut Abdullah hat die Tochter Anspruch, dass bei Mutter Susan eine Autopsie durchgeführt wird. Der Vater hingegen werde nicht untersucht. Dieser sei eindeutig an einer Herzattacke gestorben.

Ormerod widersprach im Radiosender 2BR aus Lancaster den Angaben des Gouverneurs. "Papa ist nie ins Krankenhaus gegangen", sagte sie. "Er ist im Hotelzimmer vor meinen Augen gestorben. Ich bin mit Mama im Krankenwagen zum Krankenhaus gefahren, wo sie gestorben ist", fügte Ormerod hinzu. "Die ganze Familie ist erschüttert." Es seien keine Gesundheitsprobleme ihrer Eltern bekannt gewesen.

"Sicherheit hat höchste Priorität"

Wie es in einem Statement von Thomas Cook heißt, sind weitere Touristen im Hotel erkrankt. "Uns haben weitere Berichte von einem erhöhten Niveau an Krankheitsfällen unter den Gästen erreicht", heißt es in einer Stellungnahme, die der Deutschen Presseagentur vorliegt. Wie die "Daily Mail" schreibt, mussten mehrere Feriengäste gar ins Krankenhaus gebracht werden.

Thomas Cook evacuates all 300 guests from Egyptian hotel where British couple died https://t.co/9ue6BhAwLT— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) 24. August 2018

Der deutsche Geschäftsführer des Hotels Steigenberger Aqua Magic, Dieter Geiger, sagte der Nachrichtenagentur AFP, das Hotel sei sehr traurig über den Vorfall. Aus dem ersten Arztbericht gehe hervor, dass es sich um eine natürliche Todesursache handle. Geiger widersprach den Angaben des Reiseveranstalters Thomas Cook, wonach es ungewöhnlich viele Krankheitsfälle in dem Hotel gibt.

Alle Gäste aus Hotel evakuiert

Thomas Cook hat aus Sicherheitsgründen alle seine 300 Gäste aus dem Hotel evakuiert. "Sicherheit ist immer unsere höchste Priorität."

Den Kunden sei angeboten worden, in eine andere Unterkunft zu wechseln oder zurück nach Großbritannien zu fliegen. Den in den kommenden Wochen für das Hotel gebuchten Touristen werde ein anderer Urlaub angeboten, erklärte das Unternehmen, das auch viele Kunden aus Deutschland hat. Thomas Cook erklärte weiter, das Hotel erst Ende Juli überprüft und es sehr gut bewertet zu haben.

Die ägyptische Tourismusindustrie hat sich gerade von ihrem jüngsten Rückschlag erholt: Nach dem Anschlag auf einen russischen Ferienflieger im Jahr 2015 mit 224 Toten waren die Touristenzahlen deutlich eingebrochen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(woz)