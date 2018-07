Mysteriöser Sarkophag wurde endlich geöffnet

2,65 Meter lang, 1,85 Meter Hoch: Ein "Mega-Sarkophag" ließ Forscher jubeln und rätseln zugleich. Denn bei dem Fund handelt es sich um einen der größten seiner Art, wie das Antiken-Ministerium berichtet. Der Sarkophag soll zudem über 2.000 Jahre alt sein.

Lange Zeit wurde gerätselt, wessen Überreste in dem 30-Tonnen-Sarg liegen könnten. Es wurde sogar an Alexander den Großen gedacht. Nun die ernüchternde Antwort aus Ägypten: Knochen von drei Menschen wurden im Inneren entdeckt, die in Wasser lagen. Dieses sei wohl im Laufe der Zeit ins Innere gelangt und habe die Überreste zum Großteil zerstört.

Ernüchternder Fund

Experten vermuten nun, dass es sich um ein Familiengrab von einfachen Soldaten handeln könnte. Dennoch bleiben einige Rätsel offen. So sei ein "Mega-Sarkophag" für einfache Menschen keineswegs üblich. Es wird vermutet, dass er öfters verwendet wurde.

Die Knochen werden nun weiter untersucht, um weitere Hintergründe zu entschlüsseln. Die Sensation bleibt jedoch offenbar aus.

