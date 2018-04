NASA macht mysteriöse Entdeckung in der Arktis

Seit mehreren Jahren fliegt die NASA in regelmäßigen Abständen über den Nordpol. Unter dem Namen "Operation IceBridge" beobachten die Forscher die Veränderungen des polaren Eises.

Umfrage Glauben Sie, dass der Mensch maßgeblich für die Erderwärmung verantwortlich ist? Ja. Unsere CO2-Emmissionen erwärmen die Erde, das ist bewiesen.

Nein, die meisten Experten liegen da falsch.

Da kenne ich mich zu wenig aus.

Am 14. April setzten sich einige Wissenschaftler für einen Routineflug erneut in den Flieger. In der Luft machte John Sonntag eine ganz besondere Entdeckung. Sofort zückte er seine Kamera und knipste die ungewöhnliche Beobachtung: Mehrere Löcher formten sich im Eis - jedoch nur "für ein paar Minuten", wie Sonntag in einer Pressemitteilung der NASA zitiert wird. Er selbst habe so etwas noch nie zuvor gesehen.

Zeichen für Erderwärmung

Was es mit den Löchern auf sich hat kann nicht nur er sich nicht erklären - alle Forscher der NASA sind ratlos. Ein paar Theorien haben sie aber dennoch aufgestellt.

So meint Walt Meier, einer der Wissenschaftler vom "National Snow and Ice Data Center", dass Seehunde für die mysteriösen Löcher verantwortlich sein könnten. Womöglich wollten sie Luft holen und bissen sich so durch die dünne Eisschicht. Eventuell wurden die Löcher aber auch einfach gebohrt. Von wem ist allerdings nicht bekannt. Eine weitere mögliche Erklärung könnte warmes Grundwasser sein, das durch das Eis sickerte.

Meier warnt aber auch: Denn auf dem Bild ist auch zu erkennen, dass zwei Eisplatten aufeinander getroffen und zusammengefroren sind. Ein Zeichen der globalen Erderwärmung. Die Eisschichten werden immer dünner, der Wind trägt sie immer weiter fort. Im Winter frieren sie zwar, jedoch nur sehr leicht. Für die Forscher eine überaus beunruhigende Entwicklung.

(slo)