Asteroid raste unerwartet an Erde vorbei

Nur 21 Stunden vor der größten Annäherung an die Erde haben NASA-Astronomen den Asteroiden entdeckt. "1018 GE3" tauchte plötzlich aus den Tiefen des Weltalls auf und ist am Samstag um 8.41 Uhr mit einer Geschwindigkeit von 100.000 Stundenkilometern an der Erde vorbeigerast – und hat diese nur um 192.000 Kilometer verfehlt. Die Entfernung entspricht der halben Monddistanz, so nah an der Erde war zuvor noch kein Asteorid.

Asteroiden bewegen sich auf keplerschen Umlaufbahnen um die Sonne. Sie gelten als Überrest der Entstehung des Sonnensystems vor rund 4,6 Milliarden Jahren.

Die NASA gab die Größe des Brockens mit 50 bis 100 Metern an. Sein Einschlag hätte wohl verheerende Folgen gehabt. Immerhin handelt es sich bei "1018 GE3" um den größten je beobachteten Asteoriden, der so nah an unserem Planeten vorbeigeschrammt ist.

Verletzte bei letztem Einschlag

Beim letzten großen Einschlag eines Asteroiden im Jahr 2013 wurden rund 1.500 Menschen verletzt. Im russischen Tscheljabinsk gab es eine Explosion, nachdem der Himmelskörper in der Höhe auseinander brach – und dieser war "nur" 20 Meter groß.

Dennoch brachte die Schockwelle, die er hinterließ, Fensterscheiben im Umkreis von Dutzenden Kilometern zum Bersten und mehr als 3.000 Gebäude wurden beschädigt.

(red)