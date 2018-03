NASA will Asteroiden mit Atombombe zerstören

Die Weltraumbehörde NASA glaubt, dass die Erde schon bald von einem Asteroiden getroffen werden könnte. Einer möglicher Kandidat könnte der 500 Meter große Brocken "Bennu" sein. Experten rechnen, dass der Asteroid im Jahr 2135 den blauen Planeten mit einer Chance von 1:2.700 treffen könnte.

Um nicht auf das Glück zu hoffen, bereitet sich die NASA derzeit auf das Schlimmste vor. Aus diesem Grund wurde das Projekt "HAMMER" ins Leben gerufen. Das Ziel: Bennu soll zerstört werden.

Rakete oder nukleare Waffe

Derzeit überlege man noch, wie man den gefährlichen Brocken eliminieren könnte. Eine Option wäre eine 8,8 Tonnen schwere Rakete auf den Asteroiden zu schießen. Die zweite Möglichkeit sieht vor, eine Atombombe ins All zu befördern und damit den Mega-Felsen zu pulverisieren.

"Mit der Rakete könnten wir den Asteroiden weit genug ablenken, damit der er weit genug an der Erde vorbeizieht. Wenn es aber schnell gehen muss, dann werden wir eine nukleare Waffe heranziehen", meinte der Physiker David Dearborn gegenüber "buzzfeed".

Sonde landet auf Bennu

Ob sich das Projekt jedoch realisieren lässt, bleibt vorerst fraglich. Die Kosten würden sich nämlich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen.

Zunächst soll eine Sonde auf Bennu landen. Diese hat die Aufgabe wichtige Informationen über den Brocken auf die Erde zu schicken. So will man auch die Beschaffenheit des Asteroiden klären, um in Erfahrung zu bringen, wie gefährlich er wirklich sein könnte.

(slo)