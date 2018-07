Sinkendes Boot 19. Juli 2018 10:41; Akt: 19.07.2018 12:00 Print

NBA-Star rettet Flüchtling vor Ertrinken

Marc Gasol verdient in der NBA 20 Millionen € im Jahr, in seiner Freizeit arbeitet er als Flüchtlingsaktivist. Am Dienstag half er bei einer dramatischen Rettungsaktion im Mittelmeer.