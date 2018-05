Nach Asyl-Aufstand wurde Yussif O. abgeschoben

Ein 23-Jähriger hätte vor zwei Wochen aus dem deutschen Ellwangen abgeschoben werden sollen, rund 200 Männer in einer Asylunterkunft verhinderten dies mit Gewalt und befreiten den Togoer Yussif O. aus dem Polizeigewahrsam. Die Beamten zogen sich daraufhin zurück.

Drei Tage später stürmten Hunderte Beamte die Unterkunft, nahmen mehrere Personen fest und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei der Großrazzia wurde der gesuchte Togolese festgenommen. Er und 17 andere Bewohner der Unterkunft, die in Vergangenheit wiederholt als "Unruhestifter" aufgefallen seien, sollten in andere Unterkünfte verlegt werden. Yussif O. blieb allerdings in Abschiebehaft.

Noch in der Nacht auf Dienstag wurde O. um 5 Uhr vom Gefängnis in Pforzheim abgeholt und zum Flughafen Frankfurt gebracht, um 9.30 Uhr startete sein Abschiebeflug. Er wurde nach Italien gebracht, das Land, wo der Togoer erstmals europäischen Boden bei seiner Flucht betreten hatte.

