Nach Kim-Treffen: Trump begnadigt Drogen-Oma

Erst vergangene Woche hatte Reality-Star Kim Kardashian bei Donald Trump vorgesprochen: Ihr lag das Schicksal von Alice Johnson am Herzen. Die 63-Jährige verbüßte eine Haftstrafe wegen Drogendelikten, Kardashian bat den US-Präsidenten um die Freilassung der Frau. Und die ging Ratz-Fatz:

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF