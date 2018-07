Nach Unfall: Lenker stiehlt Polizist die Waffe, tötet ihn

Diese Geschichte ist unfassbar: Ein Autolenker (20) verursachte in Weymouth (Massachusetts) einen Auffahrunfall. Dafür hätte er höchstens ein bisschen Geld zahlen müssen. Doch der Fahrer zuckte aus, lief davon. Als ihn ein Polizist (42) stellte, schlug er ihn nieder, klaute ihm die Pistole und schoss mehrfach auf ihn. Auf der Flucht ballerte er noch wild um sich – und verletzte durch die Fensterscheibe eine Anwohnerin tödlich. Jetzt wird dem Lenker wegen Doppelmordes der Prozess gemacht.



Das Netz berichtet über den tragischen Tod des Familienvaters (Quelle: YouTube).

Der Krimi: Gegen 7:30 Uhr morgens war Emanuel L. (20) in der Nähe des "South Shore Hospitals" in einen leichten Verkehrsunfall verwickelt, doch als Officer Michael Chesna (42) beim Unfallort ankam, flüchtete der Verursacher zu Fuß – der US-Cop nahm die Verfolgung auf. Als er den Täter stellte, nahm dieser einen Stein und schlug den Beamten nieder. Dann nahm er dessen Dienstwaffe an sich und schoss Chesna kaltblütig und mehrfach in Brust und Kopf. Der Vater zweier Kinder (4, 9) starb später im Spital.

Tragisch: Ein Schuss traf eine Anwohnerin und tötete sie

Die alarmierten Kollegen des Opfers jagten Emanuel L. weiter, der am Oberschenkel getroffen wurde und wild um sich schoss. Tragisch: Eine Kugel durchschlug die Fensterscheibe eines Hauses und tötete eine im Stuhl sitzende Pensionistin. L. wurde gefasst und muss sich nun wegen zweifachen Mordes verantworten.



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)