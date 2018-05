11 Uhr, Mallorca: Urlauberin bestellt Burger

Nach einer ausgiebigen Pfingstparty auf der Ferien- und Feierinsel Mallorca bekam diese junge Urlauberin Hunger.

In dem vor allem bei Briten beliebten Ort Magaluf bestellte sich die junge Frau am Sonntag gegen 11 Uhr vormittags im Mc Donald`s einen Burger. Augenzeugen fiel die Dame wegen ihres luftigen Outfits auf, einen Teil davon dürfte sie zuvor in der Disco vergessen haben.

Wie andere Gäste berichten, hatte die junge Britin Schwierigkeiten, sich zu verständigen - sie war völlig betrunken. Dennoch bekam sie ihre Bestellung auf die Reihe, schaffte es auch, alles zu sich zu nehmen. Dann verließ sie das Fast-Food-Lokal mit zwei Freundinnen.

