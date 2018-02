Nacktmodels servieren Kaffee 'mit ganz viel Milch'

"Der Kaffee ist sooo gut, und mit ganz viel Milch", flötet Arisa Suwannawong vor dem Lokal "Coffee On Day" in Chon Buris Sattahip in die Kamera. Dabei rückt die junge Thailänderin, die sich selbst im Internet gerne "Jaenae mit den größen Brüsten" nennt, lasziv ihr Dekolleté zurecht. Mit einer Hand hält sie die Schürze fest, die ihren sonst nackten Körper bedeckt.

Umfrage Nacktmodels werben für Kaffeehaus: Wie finden Sie das? Abstoßend.

Moralisch fraglich.

Mir komplett egal.

Irgendwie scharf.

xoxo

Auch drinnen ging es nicht weniger freizügig zur Sache. Suwannawong hatte gemeinsam mit einem zweiten Model die Bedienung den Gästen, nur mit Schürze und Unterhose bedeckt, ihre Bestellungen serviert (siehe Diashow oben).

Doch die erotische Marketingaktion ging für Besitzer Prasong Sukkorn (50) gehörig in die Hose. Über Facebook wollte er damit Werbung für sein Kaffeehaus machen, doch stattdessen bekam er Besuch von der Polizei – das berichtet das thailändische Portal "The Nation" am Sonntag.

Der 50-Jährige und die beiden Models wurden noch am Sonntag auf das Revier beordert. Mit den Bilder habe der Unternehmer gegen den "Computer Act" verstoßen, weil die erregenden Fotos öffentlich im Netz zu sehen waren.

Die Idee habe er gehabt, nachdem ihm ein Model angeboten hatte, sein Café gegen gratis Heißgetränke zu bewerben, erzählt Sukkorn. Mit der Aktion habe er einfach Werbung für sein Geschäft machen wollen, "mit der Absicht es einfach sexy zu präsentieren und weder anstößig, noch gesellschaftlich verwerflich".

Bis zu fünf Jahre Haft

"Obwohl der Eigentümer versicherte, keine rechtswidrigen Absichten gehabt zu haben und sowohl den Clip, als auch die Fotos entfernt hat, hat er gegen das Gesetz verstoßen", erklärt der örtliche Polizeichef Thanachai Usahakit. Seitens der Polizei überlege man noch, ob Anzeige erhoben wird.

Im schlimmsten Fall drohen dem Mann nun bis zu fünf Jahre Haft und/oder ein Bußgeld in der Höhe von bis zu 100.000 Baht, umgerechnet etwa 2.550 Euro.

(rcp)