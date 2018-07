Nicht nur in Österreich, auch in Deutschland klettern die Temperaturen stetig nach oben. Da steigt manchen die Hitze schon einmal zu Kopf, wie die Aufnahme eines Blitzgeräts in der nordeutschen Stadt Kiel beweist.

Wie die Gemeinde Kiel auf ihrer Website mitteilte, radelte ein bis auf Schuhe völlig nackter Mann in am 21. Juli gegen 23.14 Uhr nackt auf der Holtenauer Straße in Richtung der Kieler Innenstadt.

Mit 47 km/h in der 30er-Zone

Dass er geblitzt wurde, zeigt, dass er durchaus schnell unterwegs war. Laut Ordnungsamt fuhr er mit 47 Stundenkilometern durch die 30er-Zone.

Eigentlich müsste der Mann wegen zu schnellen Fahrens mit einem Verwarnungsgeld von 25 Euro rechnen. Allerdings weiß die Bußgeldstelle nicht, wohin sie den Strafzettel schicken soll, heißt es in der Mitteilung. Ein Ordnungsgeld wegen unbekleideten Radfahrens würde aus Opportunitätsgründen (die Ordnungsbehörde kann, muss aber nicht eingreifen) ebenfalls nicht erhoben.

