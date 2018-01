Nächste Woche neue Syrien-Gespräche in Wien

Der UN-Syrien-Beauftragte Staffan de Mistura hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sich Vertreter von syrischer Regierung und Oppositionsgruppen erneut in Wien zu Friedensgesprächen treffen wollen.

Der blutige Bürgerkrieg in Syrien wütet seit nunmehr sieben Jahren. Der blutige Konflikt hat Hunderttausende Tote gefordert und mehrere Millionen Menschen in die Flucht getrieben. Trotzdem scheint ein Frieden nach wie vor so fern wie zuvor.

Kommende Woche erneut in Wien

Er habe die syrische Regierung und die Opposition deshalb zu einem Treffen am 25. und 26. Jänner in Wien eingeladen, sagte De Mistura gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters". Im Mai 2016 war Wien bereits einmal Ort von Friedensgesprächen gewesen.

Die Gespräche unter Schirmherrschaft der Vereinten Nationen hatten zuletzt in Genf stattgefunden. Die bisher letzte Runde der Genfer Gespräche Anfang Dezember war nach kurzer Zeit abgebrochen worden.

Ablöse von Machthaber Assad als Streitpunkt

Die syrische Opposition hatte Verhandlungen über eine Ablösung des syrischen Machthabers Bashar al-Assad gefordert, die Regierungsdelegation lehnte dies kategorisch ab. Der Diktator muss seine Absetzung jedoch nicht fürchten. Seine Armee hat in den vergangenen Monaten durch die tatkräftige Waffenhilfe Russlands und des Iran im Land militärisch die Überhand gewonnen.

