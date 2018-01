Nashorn-Paarung in Zoo endet in Todesdrama

Im Staatlichen Tiergarten von Assam (Indien) endete der Paarungsversuch zwischen zwei Nashörnern fatal. Weibchen "Shanti" ist an ihren schweren Verletzungen gestorben, wie Zoo-Mitarbeiter am Montag bestätigten.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein Nashorn gesehen? Ja, sogar in freier Natur.

Nur im Zoo.

Ich kenne sie nur aus dem TV.

Nein. Was ist ein Nashorn?

Sie hätte sich am Freitag vom zwei Jahre alten Bullen "Goabura" schwängern lassen sollen, doch stattdessen wurde das weit zierlichere Weibchen von dessen massiven Gewicht erdrückt.

"Shanti" erlitt dabei einen Wirbelsäulenbruch und zahlreiche Prellungen am ganzen Körper. Sie verendete einen Tag später.

"Der Bulle hat mit aller Kraft versucht das Weibchen zu besteigen und hat dabei ihren Rücken verletzt. Sie starb an einer Fraktur der Wirbelsäule", bestätigt Tierhüter Tejas Mariswamy. "Wir wurden von einem Wachmann informiert, dass 'Shanti' unter starken Schmerzen leiden würde. Wir haben ihr Schmerzmittel verabreicht, doch sie hat sich nicht mehr erholt."

Die anderen Nashörner im Gehege wurden nun von einander getrennt. "Wir können kein weiteres Risiko eingehen und haben sie deshalb wo anders untergebracht", erklärt ein anderer Zoo-Angestellter gegenüber der "Times of India". "So etwas ist bisher nicht in unserem Tiergarten vorgekommen, also haben wir uns darüber zuvor kaum Gedanken gemacht. Wir sind jetzt vorsichtig und haben aus der bitteren Lektion gelernt."

(red)