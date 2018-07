Mit dieser Frau sollte man(n) sich nicht anlegen

"Ich lese nur selten die Kommentare. Aber die meisten gehen in die Richtung:'Das ist ein Mann', oder 'Sie sieht aus wie ein Mann'. Das ist irgendwie lustig, denn wenn ich unterwegs bin, oder selbst im Fitness-Studio – kein Mann sieht da aus wie ich", erzählt die 27-jährige Powerfrau Natalie Kuznetsova.

Die "russische Amazone", wie sie oft genannt wird, macht selbst Arnold Schwarzenegger zu seinen Glanzzeiten Konkurrenz und konnte schon Weltmeistertitel im Bankdrücken und Gewichtheben erringen.

Schon mit 14 Jahren stemmte die Russin ihre ersten Gewichte. "Ich war sehr dünn und wollte, wie wohl jede andere auch, fitter werden", erinnert sich die heute 27-Jährige. Das knapp 40 Kilo schwere Mädchen von damals, ist heute nicht mehr wieder zu erkennen.

Neben einem rigorosen Trainingsplan hält Kuznetsova auch noch eine strikte Diät ein – auf dem Speiseplan stehen allerdings auch anabole Steroide und Östrogenblocker. Ein Thema, mit dem die Powerfrau durchaus offen umgeht.

"Erst durch Mann wird eine Frau weiblich"

"Weiblichkeit findet in vielem seinen Ausdruck. Wie man sich als Frau verhält, welche Kleidung man trägt, einfach alles. Der Körper ist auch ein Teil davon, doch Schönheit ist Ansichtssache", erzählt die muskelbepackte Frau im Videointerview: "Erst durch den Mann an ihrer Seite wird eine Frau weiblich. Wenn er maskulin und selbstbewusst ist, wird sich die Frau neben ihm zerbrechlich fühlen.

Ihr Ziel sei es nicht, von allen gemocht zu werden, so die taffe Russin. Das sei nur wichtig, solange es um die Familie und enge Freunde geht – und den Juroren der Wettkämpfe. "Aber nicht die ganze Welt", fügt Kuznetsova hinzu und appelliert an ihre Fans: "Mach das, was du liebst und worin du gut bist, ganz egal, was die anderen sagen."

