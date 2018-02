Nebel sorgt für Massen-Crash – dann kam Lkw

Dichter Nebel in der Wüste – dieses ungewöhnliche Wetter sorgte im Golf-Emirat Abu Dhabi für ein regelrechtes Luxus-Trümmerfeld auf einer Autobahn.

Wegen dichten Nebels war die Sicht für Autofahrer am Dienstag um 80 Prozent reduziert. Auf einer Autobahn in Abu Dhabi kam es am Vormittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos, in die wegen der schlechten Sicht sogleich weitere hineinkrachten. Wenig später ereignete sich ein ähnlicher Unfall auf der selben Strecke. Insgesamt 44 Autos waren in beide Unfälle verwickelt. 22 Menschen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Sattelschlepper walzt durch Unfallautos

Mehrere Beteiligte filmten das Trümmerfeld anschließend mit ihren Handys. In einem Video ist zu sehen, wie mehrere Beteiligte ihre Autos verlassen und nur wenige Augenblicke später ein tonnenschwerer Sattelschlepper mit voller Wucht in die Unfallautos kracht und diese regelrecht wegwalzt.





Watch: A multi-car accident on E311 Road. Follow the story here: https://t.co/YL78TvAR4t pic.twitter.com/VI2VuoJ1ei — Gulf News (@gulf_news) 6. Februar 2018

(red)