Jagdhund beißt Baby (14 Monate) tot

Tragödie im Haus einer australischen Familie im kleinen Örtchen Neerim Junction, 120 Kilometer von Melbourne entfernt: Laut Polizei soll der Hund der Familie, ein Deutsch Drahthaar, aus nicht geklärten Gründen aggressiv geworden sein und die im Kinderbett liegende Tochter (14 Monate) ins Gesicht gebissen haben. Obwohl die Mutter sofort dazwischen ging, kam für das Baby jede Hilfe zu spät. Auch die Mutter wurde schwer verletzt.



Das Netz berichtet über den Todesfall (Quelle: YouTube).

"Die Mutter hat alles versucht, um ihr Kind zu retten. Sie wurde an Händen und Beinen verletzt", so Polizeisprecher Sergeant Dean Waddell. Notärzte hatten das Opfer noch behandelt, aber es war noch im Haus gestorben. Der Vierbeiner, der nicht zur Rasse der Kampfhunde zählt, wurde eingefangen und später auf Wunsch der Familie eingeschläfert. Laut Anwohnern war die Familie erst vor ein paar Monaten in die Gegend gezogen.

Die Polizei ermittelt in dem Unglücksfall

"Es ist so tragisch, jeder ist geschockt. Man möchte hingehen und sie alle umarmen", so Nachbar Gordon Lockett. Die Familie soll noch zwei weitere Kinder haben. Die Polizei ermittelt in dem Fall.

Breaking news: A little girl has been mauled by a dog at Neerim, East of Melbourne. #sun7 pic.twitter.com/u3nHxsgBuX — Sunrise (@sunriseon7) 1. August 2018

Die Medien berichteten über das Unglück (Quelle: Twitter).

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(tas)