Neonicotinoide 27. April 2018 08:27

EU berät über Verbot von "Bienenkiller"-Pestiziden

Die EU-Mitgliedsstaaten stimmen am Freitag über eine weitere Einschränkung von Neonicotinoiden in der Landwirtschaft. Das Pestizid soll schuld am Bienensterben sein.