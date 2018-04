Starke Kritik in Israel 03. April 2018 08:27; Akt: 03.04.2018 09:15 Print

Netanjahu nimmt Flüchtlingsdeal zurück

Am Montag kündigte Israels Premierminister Benjamin Netanjahu einen Deal mit der UN an, Migranten in den Westen zu schicken. Nun setzt er das Abkommen aus.